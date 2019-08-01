逛古蹟買專屬紀念水！台南市政府文化局近期推出國定古蹟台南水道紀念款及Water 1661台灣船限定款兩款台南古蹟限定紀念水，同時為今年228開幕的1661台灣船園區打造專屬商品，也為10月即將開幕的台南山上花園水道博物館暖身宣傳。

文化局近年來積極推展文化觀光，不遺餘力開發台南古蹟特色限定商品，讓古蹟商品帶動欣賞古蹟人潮，也讓文創品成為金雞母，繼一炮而紅的鄭成功洋芋片、成功啤酒「成功」系列商品與至聖先師孔子至聖點心麵後，今年因應1661臺灣船園區及山上花園水道博物館兩個與「水」相關園區依序開幕，特別開發園區紀念水自營商品。

文化局表示，兩款水的包裝設計分別以「飲水思源」及「航向成功」意涵為設計發想。「臺南水道紀念款」以有近百年歷史的南水標記延伸為山上花園水道博物館的主識別，背景水波紋象徵著飲水思源，瓶身則以中英文介紹原台南水道建造沿革及往昔其對台南飲用水源不可或缺的重要貢獻。

兼具商船與戰艦功能的台灣船，平時載滿貨物、象徵帶來「錢水」，船隻停泊所在的安平，素來就有「喝安平水、唔甜也會水」的說法，依此發想開發台灣船限定水，希望讓遊客喝了可以「變水」兼「賺大錢」。瓶身圖案為航行商船、戰船，寓意「掌握船舵 航向成功」。

台南是台灣第一個城市，南市府積極將歷史文化以創意方式融入日常，台灣船及台南水道兩園區是今年台南獻給國人瞭解台灣水文與人文互動史的園區深度旅遊景點，為其專屬設計的兩款紀念水只在赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、1661台灣船園區（限定販售Water 1661臺灣船限定款）、台南山上花園水道博物館淨水池區（限定販售國定古蹟臺南水道紀念款）等景點限定獨賣。

(中時 )