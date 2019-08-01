金門料羅灣東南外海，昨〈31日〉深夜發生一起台灣海峽上首次我國籍貨輪與大陸軍艦擦撞事件，據了解，貨輪撞上的疑似是大陸去年才下水，噸位僅次於遼寧號航母，至今從未曝光的最新型071型船塢登陸艦「龍虎山號」與飛彈巡防艦其中一艘，對方不願表明身分迅速離去，我方也正循管道查明，但大陸艦隊如此接近金門海域相當罕見，也引起軍方及國安系統關注。

大陸第5艘071型船塢登陸艦龍虎山號。（取自浩漢防務網）

據了解，海巡署金馬澎分署昨晚8點時40分接獲民眾118報案，本國籍散裝貨輪「友泰一號」於料羅南南東方19.5浬處疑似與陸方軍艦發生擦撞，船隻受損、無人員受傷。獲報後，金門海巡隊立即派遣線上「10053艇」前往協處，並增派「10039艇」支援。

由於陸艦當場欲將「友泰一號」帶返廈門，「友」輪船長唯恐發生事端，強硬表達將返回金門，雙方在海上一度僵持，海巡署獲報後於9點時45分成立應變中心，並通報國安會極國防部等相關單位。

直到9點50分，「10053艇」與「友」輪取得聯繁並確認該輪無航安顧慮、人員均安，並希望後續循海事糾紛處理機制解決，所以在警艇伴隨下，持續往金門料羅港航行。

知情人士表示，我方警艇為了確認對方船籍身分，一路加速從後方追趕攔截，但是在雙方距離約8、9海浬時，對方立即透過無線電嚴正警告我方船隻不得再接近，海巡「10053艇」與陸艦取得通聯，陸艦表示因船身受損，需立刻進港維修，不同意表明身分與停船接受蒐證後，即未再回應；我方警艇因夜間昏暗，且對方沒有開啟AIS識別系統，所以無法識別船舷編號。

知情人士表示，昨晚大陸軍艦編隊是兩艘編隊行經金門外海，其中一艘是去年才下水，大陸最新型，噸位僅次於遼寧號航母，且從未在媒體上曝光過的071型船塢登陸艦龍虎山〈舷號980〉，另一艘為不明飛彈巡防艦。

根據相關描述，目前仍無法得知肇事的是哪一艘，但對方似乎也有所顧忌，表示船身受損不輕，進一步與「友泰一號」貨輪噸位比較，研判可能撞上的是船身噸位較小的飛彈巡防艦，但仍有待釐清。

據了解，該區過去從未有大陸軍艦行駛經過的紀錄，昨晚同時有艦隊祕密通過，確實引起國防部與國安會相當關注，目前正積極的蒐集相關情資。

(中時電子報)