為搶攻暑假外食餐飲商機，台北君悅酒店祭出分眾行銷策略，鎖定軍公教（含退休者）推出優惠促銷方案，自今（8/1)日起至9月30日止，凡軍公教人員（含退休者）於週一至週五各餐期到君悅酒店館內自助餐廳「凱菲屋」或「彩日本料理」用餐，並於用餐入場前出示服務證及相關證明身分證件，本人與同桌用餐者皆可享有85折優惠。

此外，優惠期間軍公教人員個人憑證加碼再送全館通用可於下次消費使用之200元現金抵用券一張（每人憑證獲贈一張），可在今年11月30日前的週一至週五使用。台北君悅酒店希望藉此分眾行銷策略提高館內自助餐廳來客數，並使營收增加10%以上。

君悅酒店軍公教優惠適用餐廳包括：「凱菲屋」之早餐、午餐、下午茶及晚餐，或「彩日本料理」之午餐或晚餐。君悅酒店表示，出示證件如教師識別之教師證（退休證）、國軍與榮民出示國防福利事業管理處發放之福利証，以及公務人員之國民旅遊卡或公務識別證等。

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