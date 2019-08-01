美國媒體相繼引述華府官員說法披露，在2001年主導恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）進行911恐攻行動的賓拉登，其子韓薩．賓拉登（Hamza bin Laden）已經死亡，專家指出，韓薩．賓拉登被視為未來蓋達組織的接班人，如果確認死亡，恐打擊蓋達接班計劃。

美國媒體引述華府官員指出，蓋達組織下一代接班人、賓拉登之子韓薩．賓拉登已經在狙擊行動中死亡，不過目前美方尚未證實消息是否屬實。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、《紐約時報》（New York Times）率先引述多位匿名華府官員指出，蓋達組織前領導人賓拉登（Osama bin Laden）的兒子韓薩．賓拉登已經在過去2年內死亡，官員並未說明韓薩．賓拉登死亡的確切時間以及在何種情況下死亡，僅表示美軍在攻擊行動中扮演一定角色。

美國國務院今年2月才懸賞100萬美元，希望獲得韓薩．賓拉登的下落，官員指出他在懸賞告示公布前就已經死亡。目前華府官方及川普本人尚未證實報導是否屬實，川普昨日稍早被問及此事時，僅回應「我不想評論此事」。

《紐約時報》指出，韓薩．賓拉登被視為蓋達組織下一代領導人，其父親賓拉登2011年在巴基斯坦巢穴內遭美國特種部隊擊斃後，身邊2名親信開始將韓薩扶植為領導人，據信韓薩目前年約30歲。

前聯邦調查局（FBI）高階幹員索方（Ali Soufan）警告，截至目前為止，蓋達組織尚未發布韓薩的死訊，或是紀念他的殉難，以他的身分地位而言，這是相當不尋常的，不過如果美國政府的判斷正確，韓薩的死恐「重創蓋達移交給下一代領導人的接班計劃」。

英國《衛報》（The Guardian）引述蓋達專家柏根（Peter Bergen）分析，蓋達現任首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）實際上並不是一個實質領袖，他缺乏領袖魅力，因此組織成員一直以來正試著培養韓薩。儘管韓薩近年來確實曾經公開發言，不過柏根也懷疑他是否曾在行動中擔任首腦，因為犯下911恐攻的中心蓋達組織在那之後就沒有重大行動，反倒是一些分支機構不斷在敘利亞、葉門、非洲等地發動攻擊。

美國智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深成員裘斯林（Thomas Joscelyn）同樣懷疑韓薩就是下一任蓋達領袖的說法，他說韓薩確實在組織內擔任重要角色，他是一名發言人，而且和激進組織塔利班的關係也很緊密，他說蓋達正在培養他有一天能接班，「不過現在還不是。」

報導分析，儘管韓薩名聲響亮，但是他的死對美國來說僅代表象徵性勝利，威脅並未解除。

(中時電子報)