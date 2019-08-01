屏東縣108年集團婚禮開放報名，有20對新人名額，今年主題是「啡你不可」，除了致贈萬元禮品外，也將帶新人們來趟屏東文化之旅。（潘建志攝）

屏東縣集團婚禮報名開跑！今年集團婚禮將於10月5日登場，有20對名額，縣府除了準備萬元家電禮品致贈，也加碼墾丁凱撒飯店住宿券及全組專業婚紗照做為賀禮。特別的是，今年是同婚合法後首次集團婚禮，縣府也歡迎同婚新人報名參加。

今年集團婚禮地點在屏東演藝廳戶外廣場，主題為「啡你不可」，結合屏東新興農產可可及咖啡元素，打造一場西式浪漫莊園風婚禮，讓新人們留下永恆幸福回憶。昨日舉辦記者會，代言新人喝下交杯酒，不過酒杯中並不是酒，而是咖啡加可可。

縣長潘孟安表示，縣府每年舉辦的集團婚禮都深受新人們喜愛，名額很快額滿；每年也都會選在不同地點，希望同時行銷屏東景點及農特產品。今年主題「啡你不可」，希望新人們邁入人生另一階段，能夠互相包容、相扶相持，攜手共度一生。

今年集團婚禮舉辦日期正好是2019台灣設計展開幕，縣府除了安排接駁車接送新人及親友，到眷村、縣民公園等台灣設計展場拍攝紀念照，更準備免費全組專業婚紗照送給新人，讓新人們記錄下人生重要時刻。

另外縣府也準備家電好禮、伴手禮，及墾丁凱撒大飯店住宿券，做為新人們度蜜月及「起家」禮。今年是同婚合法後首次舉辦集團婚禮，縣府也歡迎同婚新人報名參加。活動詳情可上民政處官網(http：／／www.pthg.gov.tw／plancab／Default.aspx)查詢，或洽詢屏東縣政府民政處08-7320415分機3134鍾小姐。

(中時 )