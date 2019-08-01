效力馬林魚的台灣好手陳偉殷，在與雙城的對戰中落後時登板中繼，雖接手後被敲安沒能替前任投手止住失分，不過接下來2局都順利解決，總計2.1局無失分，被敲2支安打、送出2次三振，自責分率下修至7.06，下探6字頭有望順利達成。

馬林魚新秀投手阿坎塔拉(Sandy Alcantara)先發僅4.2局就被敲3支全壘打，第5局留下二壘有人局面給中繼投手陳偉殷，可惜上場後遭到前金鶯隊友史構普(Jonathan Schoop)敲安失分，算在先發阿坎塔拉頭上，不過同時順利抓到想攻佔二壘的史構普，形成3人出局，總計阿坎塔拉先發4.2局狂失7分。

陳偉殷第6局雖立刻被敲二壘安打又送出保送，不過順利靠2次三振以及1次飛球，終止雙城的攻勢。第7局再讓打者依序以滾地球、飛球、滾地球出局，讓雙城三上三下安全下莊，自責分率也從賽前7.46降至7.06，若下場仍繳出不錯表現，有機會下探6字頭。

而此役馬林魚打者則遭到雙城壓制，直到第5局才靠尼爾華克(Neil Walker)敲出全隊首安。第9局馬林魚展開反攻，連續3名打者敲安攻佔無人出局、滿壘，安德生(Brian Anderson)敲出驚天的滿貫炮將比數追成4比7，雖仍落後不過終於助馬林魚突破0分局面，可惜最終無力再追分，連續遭到3次三振結束比賽，最終馬林魚以4比7不敵雙城。

(中時電子報)