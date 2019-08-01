桃園一名已婚國中體能教練，2015年與當時年僅14歲女學員相戀，2人還在校內體能訓練室、訓導處、儲藏室等處啪啪啪，並以「明天要不要晨操」作為暗語。不料少女事後宣稱遭教練性侵，並指如果不順從，教練就不讓她參加比賽。教練被告後坦承與少女發生親密關係，但否認利用教練權勢脅迫或施暴，惟仍遭檢方依涉犯強制性交、強制猥褻等罪起訴，一審法官審理後依與未滿16歲女子性交等4罪，合併判處3年，高院考量已與少女達成和解，減判為1年5月。

法官勘驗2人對話，少女與教練經常以通訊軟體傳送調情語句，更以「晨操」作為約會暗號，少女詢問「明天要不要晨操？」、「一樣訓導處看書齁」；法官另外勘驗監視器畫面，發現男教練在校內外出買藥時，少女應可呼救或離開求援，但她卻在校等候男教練買藥回來，確屬可疑，相關證據顯示男教練並未強迫少女。

但男教練明知少女未滿16歲，甚屬不該，法官因此變更起訴法條，改依對14歲以上未滿16歲女子性交罪及對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，合併應執行3年徒刑，高院酌減改判他1年5月徒刑。

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(中時電子報)