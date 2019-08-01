國民黨中評委趙守博日前要高雄市長韓國瑜宣示戒酒，從現在起到當選總統前不喝酒，韓則回應，要他戒酒的人，到底有沒有和他生活再一起？有沒有仔細的觀察。對於韓的回應，時代力量立委徐永明認為，韓連戒不戒酒都實問虛答，將注定自取滅亡。對此，前國民黨立委孫大千直言，要出來亂罵之前，先把時代力量究竟要何去何從搞清楚，否則時力恐怕才是「註定自取滅亡」。

孫大千在臉書指出，徐永明什麼時候也淪落到要靠著亂罵韓國瑜來「搏版面」了？孫提及，只有酗酒的人，才需要戒酒。這麼簡單的邏輯，堂堂一位立法委員搞不懂嗎？韓國瑜對外澄清，只有在應酬場合簡單的敬酒，既然沒有酗酒，當然就不必要戒酒。「到底哪裡有實問虛答呢？恐怕是徐永明自己假裝聽不懂吧？」

此外，孫大千說時代力量的民意代表和幕僚助理，在地方參加應酬喜宴的場合都不敬酒？徐永明要不要先以身作則，向全國民眾宣示，時代力量所有的政治人物和工作人員從此以後都滴酒不沾呢？若自己都做不到，徐鬼扯什麼大話？

「韓國瑜到目前為止，仍然是2020年最有希望當選的總統候選人」。孫大千直言，國民黨有什麼必要在這個時候陣前換將呢？反倒是時代力量，到現在還沒有辦法決定，究竟是要挺蔡還是要挺柯，或者是自己要推一位候選人。他諷刺表示，下次要出來亂罵前，先把時代力量究竟要何去何從搞清楚，否則時代力量恐怕才「註定自取滅亡」。

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(中時電子報)