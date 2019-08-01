昨晚在金門外海疑似與我方貨輪撞撞的大陸最先進新型的071型船塢登陸艦「龍虎山號」與其護衛艦，身分具有高度敏感性，因為龍虎山艦是目前大陸噸位僅次於遼寧號航母的現役第二大軍艦，去年下水及成軍至今，大陸官媒及軍方，從未釋出過任何一張有關該艦圖片，西方國家也及欲瞭解其性能，顯見具有高度神祕感與機敏性。

「龍虎山號」是大陸第5艘071型船塢登陸艦，2018年9月才在上海祕密舉辦成軍典禮，但大陸官方從未發佈相關訊息，連成軍典禮都未見重要軍方人士參加，反而是由「龍虎山」軍艦所命名的中國道教發源地─江西省鷹潭市龍虎山所在的地方政府媒體以純文字報導以異常低調的方式揭露成軍典禮訊息。

龍虎山號前4艘同型艦存在相當大差異，滿載排水量由原本的25,000噸增加至29,000噸，艦長210公尺，型寬28公尺，最大排水量29,000餘噸，是大陸目前自行設計建造的最大兩棲戰艦。

龍虎山艦後甲板上可同時起降2架直8直升機，提供在敵方縱深進行垂直登陸的能力。更可一次可以投送4艘726型氣墊登陸艇，戰力相當可觀，也是各國海軍關注的焦點。

據了解，大陸《海軍艦艇命名條例》，船塢登陸艦、戰車登陸艦均以山命名。龍虎山艦所對應的龍虎山位於江西省鷹潭市。先前已加入戰鬥序列的071型船塢登陸艦，依序是昆侖山軍艦（舷號LPD 998）、井岡山軍艦（舷號LPD 999）、長白山軍艦（舷號LPD 989）軍編制於南海艦隊，沂蒙山軍艦（舷號LPD 988）及龍虎山軍艦（舷號LPD 980）編制於東海艦隊。

(中時電子報)