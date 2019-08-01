香港再有「連儂牆」發生火警，據港媒報導，今日(8月1日)凌晨零時許，港鐵沙田圍站對出一行人天橋底的「連儂牆」，貼於橋躉上的便利貼及紙張有燒過的痕迹，途經香港市民致電報警。

報導指出，消防接報到場時，火勢已經熄滅，初步調查相信火警原因有可疑，交予警方跟進。

(旺報 )