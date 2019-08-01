香港修例風波 沙田圍站連儂牆焚毀 10:492019/08/01 旺報 呂佳蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港再有「連儂牆」發生火警，據港媒報導，今日(8月1日)凌晨零時許，港鐵沙田圍站對出一行人天橋底的「連儂牆」，貼於橋躉上的便利貼及紙張有燒過的痕迹，途經香港市民致電報警。 報導指出，消防接報到場時，火勢已經熄滅，初步調查相信火警原因有可疑，交予警方跟進。 (旺報 ) #香港 #火警 #沙田圍站 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民日報海外版：絕不允許「裡應外合」搞亂香港 09:452019/07/29 兩岸 人民日報海外版：堅決支持香港警方嚴正執法 09:442019/07/29 兩岸 陸外交部駐港公署痛批 美議員涉港言論錯誤 09:472019/07/29 兩岸 人民日報海外版：「港獨」屬性暴露無遺 13:172019/07/29 兩岸 回應反逃犯條例 陸國務院：堅決支持林鄭月娥 15:322019/07/29 兩岸 港澳辦談港現況 提三聲明三底線 04:092019/07/30 焦點新聞 暴力示威 已踩一國兩制底線 04:102019/07/30 兩岸要聞 香港暴力活動 陸外交部譏：美方出品，玩火者必自焚 20:032019/07/30 兩岸 香港6月人民幣存款較上月跌逾3％ 16:122019/07/31 財經 台灣應提出建設性對港政策 04:102019/08/01 論壇廣場 兩岸熱門新聞 自由行喊卡 陸媒《環時》總編：兩害相權取其輕 - 兩岸 - 旺報 高雄籍「友泰壹號」與陸船擦撞 對方疑為軍艦 - 兩岸 - 中時 大陸暫停赴台自由行 港媒：有3訊號要注意 - 兩岸 - 旺報 陸暫停自由行 學者：避免變相幫蔡助選 - 兩岸 - 旺報 陸廣電局：8月起不播娛樂性強古裝偶像劇 - 兩岸 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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