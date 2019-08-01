香港反《逃犯條例》示威抗議風波已持續近兩個月，香港前特首董建華表示，反對修訂逃犯條例的「反送中」運動明顯與過去群眾運動不同，看起來很鬆散，但實際上相當精密和隱秘，令人相信與外來勢力介入有關，並直接點名正是台灣與美國為幕後推手。

綜合港媒報導，董建華在上月31日團結香港基金年中午餐會上發表演說，表示現今香港面臨的風暴雖是由修訂《逃犯條例》而起，隨著政府停止修例，事件應該告一段落，但現況反進一步惡化；而這次政治風暴提升之快速、規模之龐大，令人相信有幕後推手，而種種跡象指向台灣以及美國。但他並未在演說中指出相關介入證據。

董建華指出，香港的特殊地位遭到外國政客與反中勢力視為樂土，他們利用香港與大陸之間的制度差異，煽動港人恐共情緒，目的就是要令香港成為國際博弈的戰場，作為牽制大陸的棋子。他並質疑，當抗爭行為由圍堵立法會，變成衝擊中央駐港機構、塗污國徽的時候，公然挑戰中央權威的行為，會將香港帶到什麼境地？

董建華還說，少部分人利用社會與政府的寬容，以暴力手段，任意衝擊香港的經濟與社會秩序，損害中央和特區的關係，這些行為是絕對不能容許的；但他也承認香港正面臨許多問題，在房屋問題、青年上流、貧富懸殊、醫療教育，以至退休保障等民生方面的長期缺失，讓部分青年看不到前景，只能透過街頭政治來宣洩焦躁與無奈的情緒。

另外，除了董建華認為「反送中」運動有台美介入之外，先前大陸外交部也指出「反送中是美方作品」，對此美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）反稱，現今香港當前抗爭完全來自港人力量，大陸對美的指控荒唐可笑。

(中時電子報)