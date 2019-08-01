白宮：談判具建設性 陸將增購美農產 11:192019/08/01 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，中美結束在上海舉行的第12輪貿易高層級談判，對此，白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）表示，中國將增加購買美國農產品，但未提供其他細節。 葛瑞珊在聲明中指出，這次會談屬建設性的，雙方將於9月初在美國華盛頓繼續進行磋商。 中國商務部則表示，雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行坦誠、高效、建設性的深入交流。 (工商 ) #美國 #建設 #中國 #國農 #白宮 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普：中港澳星韓 躲WTO保護傘享優待 04:092019/07/28 財經要聞 產經解析－中國資本市場開放後的機會與挑戰 04:102019/07/28 全球財經 WSJ：中美談判或取得溫和進展 13:052019/07/29 國際 兩岸訂單削減 盛群H1獲利年減近15％ 14:182019/07/29 財經 歷次Fed降息期間 公債、新興市場債表現佳 04:102019/07/30 證券．權證 市場波瀾起伏 美股更受寵 04:102019/07/30 投資理財 美國還能改變中國嗎？專家：很難 20:292019/07/30 國際 韓媒：美日韓「戰術核武」共享構想 不同於北約模式 16:522019/07/31 國際 美日韓「戰術核武」共享構想 不同於北約模式 16:512019/07/31 國際 停發自由行通行證 政院：大陸天真以為可懲台灣政府 17:512019/07/31 政治 國際熱門新聞 影》罕見！女王阿嬤上身 當眾追著威廉跑 - 國際 不是運動和飲食！107歲阿嬤曝長壽秘密 - 國際 看不下去？美要介入日韓僵局 原因曝光了 - 國際 只是餵食流浪貓 79歲阿嬤下場慘 - 國際 揭營養品真相！ 專家：只有這兩種有用 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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