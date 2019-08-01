香港信報報導，中美結束在上海舉行的第12輪貿易高層級談判，對此，白宮發言人葛瑞珊（Stephanie Grisham）表示，中國將增加購買美國農產品，但未提供其他細節。

葛瑞珊在聲明中指出，這次會談屬建設性的，雙方將於9月初在美國華盛頓繼續進行磋商。

中國商務部則表示，雙方就經貿領域共同關心的重大問題進行坦誠、高效、建設性的深入交流。

(工商 )