上季加盟湖人跟「小皇帝」詹姆斯上演大和解戲碼的「吹耳哥」史蒂芬生，如今也打算暫時告別NBA，轉到大陸CBA「淘金」了嗎？根據遼寧總教練郭士強表示，遼寧目前鎖定史蒂芬生成為球隊小外援人選之一，大外援則續留巴斯(Brandon Bass)。

「先前我跟教練團前往美國觀看NBA夏季聯賽，就想考察我們鎖定的外援人選，透過這次夏季聯賽，我們也決定幾名人選，至今還沒完全確認，」郭士強說，「當時我們也看過史蒂芬生的狀況，但現在還沒有定，還需等一段時間。」

史蒂芬生職業生涯最「著名」的事蹟，就是2014年東區冠軍賽效力溜馬期間，竟在比賽時站在「小皇帝」詹姆斯身邊，朝著詹皇耳朵吹氣的誇張行徑，屢屢在場上出現脫序行為的他，假如真的加盟遼寧，到底是好是壞恐怕很難說。

不僅史蒂芬生傳出有意跳槽大陸CBA，歐洲媒體《Sportando》記者卡奇亞也在1日爆料，前勇士冠軍後衛克拉克已跟新疆廣匯簽約，這筆交易預計很快就會官方宣布，上季他替鵜鶘打了60場，場均6.7分、1.6助攻與1.5籃板。

(中時電子報)