外傳新北市調處新店站組長徐安毅放消息給立委黃國昌爆料，成為本案的「深喉嚨」，檢調為了防止案情持續外洩，新北市調處已排除新店站進行後續調查勤務，對新北市調處表示因人力不足才交由機動站偵辦，並否認徐安毅是「深喉嚨」。

另檢調昨日傳喚華航基層員工，今日將約談華航前資深副總羅雅美、空品部前經理邱彰信等高層，但新北市調處不願證實，僅表示目前本案相關人士由檢方指揮在他處詢問，「不會進來處本部」。

針對徐安毅走漏偵辦消息，致使新店站被排除在偵辦總統府私菸案，新北市調處表示，因新店站人力不足，加上案子太過龐雜，後續才移交機動站處理，並嚴正否認徐是「深喉嚨」。

新北市調處說明，新店站只有2名辦案人力，人力不足，因此完成首波行動後便功成身退改由機動站後續偵辦，至於徐安毅也不是黃國昌的「深喉嚨」。

新北處也說，目前全案由北檢主導，約詢地點也由檢方選擇，並不會在新北市調處約詢。

私菸有幕後VVIP？檢8/1約談華航副總羅雅美

(中時 )