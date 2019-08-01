中美第十二輪經貿磋商近兩日在上海舉行，大陸國務委員兼外長王毅表示，不管兩國之間有多麼複雜的問題甚至尖銳的矛盾，雙方還是需要坐下來進行面對面溝通，共同找到妥善解決問題的辦法。希望雙方都能本著坦誠和建設性態度，全面深入交換意見，既妥善處理分歧，也積極探討合作。

據大陸外交部網站消息，王毅7月31日在泰國曼谷同泰國外長敦會談後共同會見記者時，應詢就第十二輪中美經貿高級別磋商表示，這兩天，中美團隊重啟了經貿問題磋商，這既是落實兩國元首在大阪達成的重要共識，也是呼應國際社會的普遍期待。本輪磋商坦誠、高效並具有建設性，作為一個新進程的開始，邁出了重要一步。我們相信，只要雙方真正本著相互尊重精神，切實進行平等磋商，照顧好彼此的合理關切，就能夠最終達成一個互利雙贏的協議。這不僅符合中美兩國利益，也符合各國的共同利益。

王毅說，中美經貿磋商的重啟再次證明，不管兩國之間有多麼複雜的問題甚至尖銳的矛盾，雙方還是需要，也應該坐下來進行面對面溝通，共同找到妥善解決問題的辦法。此外，我們也要看到，中美之間並不只有問題，雙方也有很多合作點。明天我和蓬佩奧國務卿有會面的計劃，這是雙方進行接觸溝通的一次重要機會。希望雙方都能本著坦誠和建設性態度，全面深入交換意見，既妥善處理分歧，也積極探討合作，共同努力建設以協調、穩定、合作為基調的中美關係。

(旺報 )