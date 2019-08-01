備戰2020總統大選，台北市長柯文哲正式組黨「台灣民眾黨」，外界質疑鴻海前董事長可能加入造成藍營分裂。新北市長侯友宜表示，狀況會怎樣是「一場混亂」，他看不懂也不了解，柯市長拚他的黨，自己則專心市政。

柯陣營幕僚昨天證實，柯將成立「台灣民眾黨」，且創黨大會就訂在他與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日當天8月6日。

柯文哲至今未鬆口是否選總統，先成立政黨目的將是力拚明年立委選舉，因此，10席區域立委與不分區席次，台灣民眾黨都會提名。

(中時 )