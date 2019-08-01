柯文哲組台灣民眾黨 侯友宜：一場混亂 10:332019/08/01 中時 葉德正 、戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲正式組黨「台灣民眾黨」，侯友宜表示，自己專心市政。（葉德正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 備戰2020總統大選，台北市長柯文哲正式組黨「台灣民眾黨」，外界質疑鴻海前董事長可能加入造成藍營分裂。新北市長侯友宜表示，狀況會怎樣是「一場混亂」，他看不懂也不了解，柯市長拚他的黨，自己則專心市政。 柯陣營幕僚昨天證實，柯將成立「台灣民眾黨」，且創黨大會就訂在他與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日當天8月6日。 柯文哲至今未鬆口是否選總統，先成立政黨目的將是力拚明年立委選舉，因此，10席區域立委與不分區席次，台灣民眾黨都會提名。 (中時 ) #台灣民眾黨 #柯文哲 #侯友宜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 未出席全代會 侯友宜FB遭轟「不知輕重」 13:472019/07/28 政治 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 柯文哲組黨 拚10席區域與不分區立委 21:232019/07/31 政治 短評》三咖督局面 蔡英文就算連任也是少數總統 21:322019/07/31 政治 韓國瑜鐵口直斷 年初就預言柯一定參選 22:012019/07/31 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯P將組黨 網友酸：親民黨如今都快成浮雲了 23:272019/07/31 政治 柯組黨已擬好2套劇本 郭台銘參戰、自己當主席 23:222019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 柯文哲組黨 幕僚：原子彈研發有成 02:002019/08/01 政治 政治熱門新聞 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 時代力量立委林昶佐退黨 改以無黨籍參選 - 政治 柯P組台灣民眾黨 王世堅昔日神預言網讚爆！ - 政治 柯P組黨 網：國民黨立委80席穩了！ - 政治 李佳芬祖墳被檢舉 官員會勘竟跌兩跤 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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