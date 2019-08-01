蔡英文總統出訪，爆出國安人員企圖利用專機，透過華航走私上萬條免稅菸，華航坦承數量達1萬零9條，各界譁然史上最扯！根據海關查獲的違禁品更是無奇不有，竟然從活龍蝦到軍用火箭發射器都有，讓眾人大開眼界。

法新社報導，美國一名男子29日在巴爾的摩國際機場，試圖攜帶軍用火箭發射器上機，遭美國運輸安全管理局沒收。此外，英國廣播公司BBC報導，一名男子2016年3月從澳洲回大陸寧波機場，竟然用手提行李帶著活龍蝦，從香港轉機回到寧波時才被海關發現沒收。

根據倫敦城市機場的調查報告，有13％的旅客曾被查獲在手提行李中攜帶違禁品，而且品項五花八門，機場工作人員透露，平均每月都可查獲兩副調情手銬。英國斯坦斯特機場，還有一名男子因帶著手槍造型的手機保護殼，被機場安全人員攔下。有趣的是，報告中指出，雪景水晶球因違反手提行李液體不得超過100毫升的規定，成為數量最多的查扣物品。

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(中時電子報)