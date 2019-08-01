「幻•彩•影 萬花筒特展」開展至今一個月，奇幻絢爛的展場吸引許多少男少女前來朝聖拍照，儼然已成為社群平台上的最新打卡熱點，熱潮更持續延燒中。七夕情人節及父親節即將到來，主辦單位將推出一系列歡慶活動，邀請民眾攜伴或家中小孩共襄盛舉。

父親節當天凡完成指定任務，除享有一張全票雙人入場的優惠外，還能以$30加購萬花筒DIY材料包。

「我縮小掉進萬花筒裡了!」看似無法成真的台詞，如今在華山文創園區即可真實體驗，民眾將置身於萬花筒隧道中，隧道尾端播放萬紫千紅的花朵影像，帶給民眾千奇萬變的視覺衝擊。還有日本plantica花藝團隊跨海打造的鏡屋「天地百花撩亂」，以888組真空押花懸掛於六角鏡屋中，屋內的鏡面反射讓場景無限擴充，搭配淡淡的花香味，彷彿沉浸於一片花海中，浪滿指數破錶。

由日本花藝團隊plantica所創作的『天地百花撩亂』，將888組永恆時光花懸掛於鏡屋中飄舞綻放!

為增添情人節的粉紅泡泡氛圍，主辦單位於8/7舉辦「萬der猴!情人節優惠」活動，當天只要在展覽入口拱門與情人手持拍照道具並互相擁吻，合影公開上傳FB或IG並打卡「幻•彩•影 萬花筒特展」，立即享一張全票($300)雙人入場的大優惠，前77組參與活動者，更可加碼參加抽獎，獎品包含The Body Shop日本櫻花香水禮盒、超寫實人體雕塑展門票、影城電影票及萬花筒周邊商品等，要為情侶們帶來專屬2人的浪漫紀念。

展覽不僅提供情侶們這麼好康的優惠，緊接著就來到眾多爸爸們期待的父親節，主辦單位也將在8/8當天推出「親親爸爸」活動，公開上傳FB或IG孩子與爸爸在展覽入口拱門處親臉頰的照片，同樣即享一張全票($300)雙人入場的優惠，為留下美好的親子時光，凡所有參加活動者可再以$30加購「手作萬花筒」材料包(原價$50)，爸爸們快帶上孩子們來萬花筒共享暑假時光!

今年暑假最浪漫的光影藝術展，再適合不過的情人節約會聖地。

高人氣的「幻•彩•影 萬花筒特展」展期將橫跨整個暑假展出至9月22日，喜愛拍照的民眾們，炎炎夏日中絕對不能錯過此機會，室內消暑最佳好去處，來華山文創園區歡樂一「夏」，詳細活動消息請上展覽粉絲團或官網。

七夕及父親節連續兩天凡完成指定任務者，享現場購票優惠。

展覽資訊

展名: 幻•彩•影 萬花筒特展

展期：2019/6/29-2019/9/22

時間：10:00-18:00 (17:30最後售票/入場)

地點：華山1914文創產業園區 東2AB館

主辦單位: 時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位: 華山1914文創產業園區

協力廠商: plantica、BeeCruise

洽詢專線: 02-6616-9368

(中時電子報)