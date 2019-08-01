侯友宜呼籲現場更多熱心的市民一起加入環保糾察，守護新北市的環境。（葉德正翻攝）

新北市環保局推動「里環保糾察證」，讓熱心里長及里民加入環保糾察及汙染通報行列，新北市長侯友宜7月31日為394位熱心環保的里長及里民授證，由永和區民權里鄭文昌里長及土城區廣興里張淑玲里長代表上台宣誓，展現為環境努力的決心，侯友宜表示，盼這支環境衛生先鋒部隊，讓新北市容更乾淨舒適。

侯友宜說，環境汙染課題從小地方違規廣告張貼到重大環保汙染事件，與其事後靠清潔隊、里長或環保志工收拾清理，更應該主動出擊糾察取證，頒發里環保糾察證，除是請託，也是一份責任與使命的開始。

環保局表示，許多常見的違規行為，市民若能守望相助，適時的提醒、勸導、協助舉發甚至是清理，對於維護市容環境就有莫大的幫助，環保汙染案件，第一時間通報，更能讓環保局迅速掌握即時情資，讓不法行為無所遁形。

曾反映小廣告問題的里長鄭文昌亦表示，近期小廣告數量已減少了許多，但仍有違規業者趁著夜間周末清潔隊稽查人員休息的時間張貼，因此里長及環保志義工若發現違規小廣告，會先拍照後再撕下廣告，並將照片交給清潔隊查處，以期能更有效嚇阻業者違規張貼小廣告。

新店區中山里長潘威志也提到，平日巡察的志工們，若配戴上里環保糾察證，對於隨處亂貼的售屋廣告、民眾遛狗不清狗便、大型家具未按表定時間堆放、垃圾丟包等行為有很大的遏止作用。

五股區水碓里長邱江永表示，從前你丟我撿的觀念，清潔人力再多也不足，也不能完全依靠清潔隊稽查，現在要從源頭管制才是重點，環保志工將一起協助巡查、勸導及通報，相信對不肖人士亂丟垃圾包或廢棄物、亂貼小廣告影響觀瞻及遛狗不清便等違規行為會有很好的遏止作用。

環保局強調，跨局處合作已是新北市政府的常態，再加上與里長及里民的合作，能夠讓環保稽查工作更加有效率。

(中時 )