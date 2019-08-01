台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，為投入2020總統大選暖身，根據新媒體《品觀點民調中心》今公布最新民調顯示，若是「蔡、韓、柯」三腳督，韓國瑜支持度為33.7％、蔡英文26.5％、柯文哲24.5％；若加上郭台銘，韓國瑜支持度30.3％、蔡英文24.4％、柯文哲16.4％、郭台銘16.6％。

由於民調顯示，無論柯文哲、郭台銘選或不選，目前民調都暫時陷入吊車尾的狀態，因此，柯、郭是否會合作聯手共打明年大選，也已成為2020的最新可能選項。

若交叉分析韓、蔡、柯、郭的支持度，發現韓國瑜的支持族群以50歲以上、國初中和高中職學歷、泛藍支持者，及居住在東部離島選民的比例較高；蔡英文的支持族群以20-29歲、泛綠支持者的比例較高。若柯文哲加入選戰，將瓜分蔡英文28.1％支持者；而郭台銘加入選戰將瓜分柯文哲30.3％支持者。

這意味著，柯若參選，蔡英文將是首當其衝；同時，柯與郭的支持者有一定程度的重疊性，兩人若都選擇參選總統，恐將相互折損彼此的支持基礎。因此，從支持族群的角度來看，雙方同樣會有可能基於共同利益而合作。

至於哪一位副手對韓、蔡兩人加分最多？民調結果顯示，有33.2％的選民支持賴清德擔任蔡英文的副手；有23.6％的選民支持朱立倫擔任韓國瑜的副手。

對於總統專機走私大量香菸事件，民調顯示，有54％的選民表態將會影響對蔡總統的支持度，但仍有50.9％的選民肯定這趟自由民主永續之旅，認為是台美外交關係的良好進展。

該民調是在2019年7月28日至30日進行，調查方法是採用市話「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為1076份，在95％信心水準下，抽樣誤差為±2.99％。

(中時 )