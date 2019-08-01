台中一名有過敏體質的60歲工人，日前到太平頭汴山區長龍路4段工作，未料竟遭野蜂叮螫，當場盜汗休克、全身癱軟，幸遇警察巡邏經過，工頭之妻向警察救，趕緊協助送往附近醫院救治，幸無大礙。

前些日子午後強降雨，造成太平頭汴山區長龍路4段有路面地基遭掏空，日前外包工程廠商5、6位施工人員前往進行地基搭建灌漿工程，60歲王姓工人被野蜂叮了一下，立即休克、癱軟，讓同僚嚇到不知所措。

太平警分局頭汴派出所警員黃久庭7月30日下午4點多執行巡邏勤務，巡經山區長龍路4段附近，忽有1名女子開著工程車向警方揮手示意，員警見狀上前瞭解，林姓女子急忙向員警表示，自己是承攬上方路段地基搭建工程的工頭之妻。

林女表示，王姓工人因在作業時忽然被蜜蜂叮螫，因本身具有過敏性體質，竟呈現盜汗休克症況且全身癱軟。因自己對山區路況不熟悉又駕駛工程車，深怕延誤就醫，希望警方協助護送就醫，10多公里的山路平常約要花費20分鐘，警方約9分鐘救護送至長安醫院，經醫護人員緊急處置後，所幸無大礙，家屬得知此情到院後，非常感謝警方熱心協助。

院方醫療人員表示，預防螫傷建議穿淡色服裝，勿擦香水，當被被蜂螫時，應盡快用清水洗淨，一方面可除去毒液、冷卻叮咬部位，若出現任何過敏反應時，應盡快就醫。

(中時 )