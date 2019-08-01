台北市長柯文哲將籌組「台灣民眾黨」，外界輿論嘩然，紛紛聯想這是否是柯文哲參選2020起手式？對此，資深媒體人黃暐瀚卻有不同看法，他認為這代表一件事，就是「柯組黨代表參選2020機率降低」，而且更要關注鴻海前董事長郭台銘的動向，很有可能柯不選，郭將參選！

黃暐瀚在臉書發文表示，如果（柯）真要選總統，那就是要選贏，如果想選贏，成為藍綠之外的「無黨選擇」，應該是更好的致勝祕方。結果，現在柯文哲組黨了，而且是取他的偶像「蔣渭水」在九十多年前所成立的第一個台灣本土政黨「台灣民眾黨」，如果未來簡稱「台民黨」，與郭台銘的「台銘」諧音，難免引人猜測。

黃暐瀚再表示，最有可能的發展，是柯文哲當黨主席，推不分區甚至區域立委名單，然後繼續當台北市長，做到2022。立委搶下黨團門檻以上的席次，拿政黨補助金，維持2022年，北市長卸任之後的政治能量，再看看要不要轉攻「2024」。

黃暐瀚指出，「台民黨」友善支持「台銘」，那是順水推舟的事，他相信郭台銘不會「加入」台民黨，但郭柯一但合作，「第三勢力」就正式成形。當然，儘管郭本人絕對有「意願」參選總統，但郭身邊此刻正存在著鷹鴿兩派，要郭選的，很多；不要郭選的，也有。尤其郭台銘母親熱愛國民黨，夫人曾馨瑩又不想郭選，郭台銘是不是「一定參選總統」，還很難說。

(中時電子報)