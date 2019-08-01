台北市長柯文哲確定成立「台灣民眾黨」，可望化解過去無黨籍，導致選戰階段較難動員組織戰、陸軍實力的困境；如今組黨之後，會有哪些人加入，格外受到關注，而一般推測，過去曾幫助他競選功臣，以及政壇上「友柯」人士，將會成為黨內班底，甚至名列立委提名名單。

柯文哲在受訪時被問到組黨的目標？他先是說，未來世界變幻莫測，真正的政策細節會變，但中心思想不會變，民主、自由、法治、人權、多元、開放、永續經營、關懷弱勢等核心價值不變，秉持這種價值跟信念，其他就是因應局勢變化。

不過接著他也坦言，我們在北市執政，的確立法院是國家立法機構，很多法令要在立法院處理，「這是我們的目標」。

當被問及目前有無立委提名的初步規畫？柯文哲卻稱，這些沒有預設立場，「我現在根本沒名單，開始找人而已」，但重點是價值以及中心思想的確認，其他細節與名單，是隨時代變化的。

由於今早記者會上，一向被視為「友柯」的無黨籍北市議員徐立信、才剛被國民黨退黨、宣稱要支持「郭柯合」的議員鍾小平都現身，兩人會不會列入名單？柯文哲說，徐立信是好朋友，所以來關切，鍾小平要選的話要看看他理念，很多東西要綜合考量。

另外，「學姊」黃瀞瑩則強調，對於組黨「樂觀其成」，但會不會入黨，則留待之後再做考慮。

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(中時 )