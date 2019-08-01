大陸文化及旅遊部昨日（7/31）公布，暫停核發陸客來台自由行的簽注。今天行政院會火速拍板擴大秋終國旅獎勵計畫，決定提前啟動，預計投入36億，創造250億以上觀光效益，帶動768萬國旅人次，降低陸客自由行限縮來台之衝擊。

行政院政務委員張景森則表示，蔡政府執政以來，觀光結構調整成功，陸客來台比重已從2015年高達4成降至目前約24％，今非昔比，不會被北京當局掐住脖子，不必如喪考妣。

交通部今天在院會報告擴大秋冬旅遊獎勵計畫，行政院決提前啟動，據悉，交通部也會向總統府報告，說明目前國際旅客來台狀況，陸客所占比重，及如何爭取非陸客國際主力市場，如何衝刺國內旅遊市場。

不僅如此，督導觀光政策的政委張景森，今天也將召開會議，研擬對策反制北京當局限縮陸客來台手段。昨天府院及交通部，一致同聲表達遺憾，也譴責北京當局以綁架陸客為籌碼，企圖影響我國明年一月總統選舉。

據悉，北京當局擬自八月限縮陸客來台的消息陸續傳開來，為提前部署對策反制，行政院上周由副院長陳其邁召開跨部會議，研擬因應對策，除同意今年投入36億元預算推動「國旅秋冬遊獎勵方案」外，也要求各部會提出誘因或措施，要提出一套擴大國旅的整合方案，以擴大國旅彌補陸客減少的缺口。

據觀光局估計，投入36億元國旅秋冬遊獎勵方案，可創造逾250億元觀光產值，帶動768萬國旅人次，可填補陸客減少之損失。若加上各部門刺激國旅整合政策，周邊觀光附加效益更大。而去年及今年投入兩波秋冬旅遊補助，投入逾18億元，估創造百億以上觀光效益。

張景森31日說，今年暖冬旅遊補助方案將提早發動，張景森也將研擬如何在非陸客市場繼續擴大旅客來台成長力道，尤其俄羅斯及新南向等非陸客市場。另公務員國旅卡年底也不取消，繼續推動。

張景森認為，對岸把遊客當子彈、當飛彈使用，很難說未來會不會進一步操作團客限縮等政策。如果團客也被限縮得很厲害，全年國際觀光客人數就可能再減少，1200萬國際旅客衝刺目標恐怕難以達陣。

不過，張景森強調，蔡政府上台後觀光結構轉型成功，強化國民旅遊並開發其他新南向國家客源，去年陸客占比從2015年40％降為269萬占24％，「轉型得很成功」，降低北京當句以陸客為籌碼掐住我觀光成長脖子，因此針對北京當局限制陸客來台自由行，雖有些衝擊，但不必過於悲觀，甚至如喪考妣。

張景森指出，去年非陸客約837萬人次，今年將達895萬人次，成長約7.34％，淨增加58萬人次，而陸客上半年增加的人數約36.4萬人次，若下半年把9～12月的陸客自由行約37萬人次砍掉，陸客來台全年相當打平，全年國際旅客來台約1,162萬人次，雖未達挑戰1,200萬人次新目標，但仍比去年成長。但如果大陸又進一步限制團客來台，恐怕國際旅客來台成長幅度還會受影響。

另據了解，公務員國旅卡原本檢討年底取消，但國旅卡一年約花70億預算，每人16,000元，其中一半8,000元需用於國內觀光，帶動觀光消費約4、50億元，也有小不效益，因此行政院上周決議，年底決定繼續維持政策不取消。

(工商 )