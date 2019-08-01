大陸今起暫停47個城市大陸居民赴臺個人遊試點，對此港媒中評社發表社評表示，此事有三點訊號值得注意。該社評最後也表示，相對於民進黨最近鋪天蓋地的抗中，陸方這次以暫停陸客自由行宣示立場，算是很小的動作，應是一種警告性質居多，提醒民進黨，也提醒正在醞釀競選政見的國民黨，應正視兩岸關係的重要性。

首先，該社評指出，過去大陸在選舉前，或特殊敏感時間段限縮陸客來臺，幾乎沒有用這種公開公告的方式處理。資深旅遊業者、臺灣創新旅行社董事長李奇嶽受訪時指出，這是大陸首次透過官方管道正式發布暫停陸客來臺的訊息。這表示，大陸希望這訊息能公開擴散，引起注意，亦即達到制裁效果。

社評接著表示，海峽兩岸旅遊交流協會7月31日的正式公告，主文只有短短40個字，一開頭就是「鑒於當前兩岸關係」。這是挑明，陸客自由行會喊卡，就是出在兩岸關係上。大陸沒有拐彎抹角，直接表達對蔡政府兩岸關係的不滿，因此才要暫停陸客自由行，形同向蔡政府嚴正表態。而且是因「當前兩岸關係」暫停，只有在兩岸關係改善才會恢復，若沒好轉或許就不會回來了。

最後一點，該社評指出，過去大陸選前縮減陸客，部份是基於臺灣選舉太熱，社會也較激情，怕陸客在臺灣趴趴走發生事端。所以過去有時是投票前三個月減陸客，目前距離明年1月11日投票日還有半年。半年前就讓自由行陸客歸零是前所未有的事，因此這次陸方減陸客的目的顯然和過去並不相同。

社評也解讀，何以「當前兩岸關係」，並回答蔡政府今年以來為選舉猛力抗中、打「美國牌」，回顧今年一月迄今，包括美國制訂《臺灣保證法》、「北美事務協調委員會」改名為「臺灣美國事務委員會」。

社評指出，今年4月與7月兩批對臺軍售，以及蔡英文日前訪美、過境紐約、丹佛，在外自稱「臺灣總統」等都引起大陸極度不滿。北京除了向美國抗議，針對美國7月這批包括M1A2T戰車與針刺飛彈等總價22億2356萬美元的軍售，日前已宣布制裁供貨的美國企業。其餘仍持續與美國交涉中。

另外一點值得注意的是，社評表示，臺灣2020選情熱度直線升高，蔡英文因香港事件「撿到槍」贏得初選，也可望採取同一模式升高與大陸的對立，炒作民粹，尋求連任。大陸此時卡掉陸客自由行，一定會被民進黨炒作，如同過去「周子瑜事件」；陸方此時仍推出這項政策，就代表北京對臺政策主軸某種程度已跳脫被臺灣選舉捆綁的思考脈絡，這項發展值得臺灣朝野深思。

(旺報 )