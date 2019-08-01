第三屆「海峽兩岸旗袍文化節」啟動儀式。（主辦單位提供）

「台灣世界旗袍文化推展聯合會」舉行第一.二屆新任會長交接典禮。（主辦單位提供）

第三屆「海峽兩岸旗袍文化節」啟動儀式於7月28日（日）16點在景美星靚點餐廳召開啟動儀式記者會，第三屆「海峽兩岸旗袍文化節」今年12月將在廈門盛大舉行。

此次活動對岸旗袍領袖出席的有廈門市與江西省一行近50人特別飛來台灣參與盛會，蒞臨現場的貴賓與致詞的有，中華民國對外貿易發展協會副秘書長林芳苗女士，原海基會經貿處處長鄧岱賢先生，馬來西亞拿督陳乙德先生，韓國瑜藝人代表發言人熊海靈女士，波多黎各經貿處亞太地區代表方經涵先生，怡羅音樂藝術指揮作曲家王柏力先生，傳奇今生滿天星營運總裁 李曉女士，群寶基因科技有限公司董事長 曾憲群先生 ，....近200人參與盛會。當日並與「廈門市旗袍文化協會」締結姊妹會儀式。

「海峽兩岸旗袍文化節」今年第三屆擴大舉辦，特別把啓動儀式舉辦在台灣，這次主辦單位大會主席「台灣世界旗袍文化推展聯合會」創會會長張莉緹女士致詞說，「針對愛好旗袍的女性藉由旗袍的剪裁合身來要求女人的自律與智慧兼具，在21世紀女性意識的覺醒，除了照顧家庭又扛起工作的責任，在美麗的同時又能撐起半邊天，這種時代角色的轉變，像極了一件旗袍歷經多少年代從上了聯合國非遺文化，到女性她力量的崛起，無一例外都是在在呈現女性剛毅堅強的特性。」

「廈門市旗袍文化協會」韓淑芹會長代表致詞表示，今年會擴大舉辦全球性華服競賽項目，值得大家期待。此次活動在「她時代 她力量」最具代表性人物是傳奇今生唇膏的李曉平營運總裁，現身說法她的成功案例，值得全場女性仿效模範。

席間活動還由「世界旗袍文化推展聯合會」創會長 張莉緹女士長期支持贊助培訓的小小旗袍隊，是由4歲到9歲新住民的孩子和本土的孩子所組成，現場表演孔雀舞蹈迎賓，可愛與童真。舞台前許淑華老師培訓的小小茶藝師，安靜地挺拔地坐在茶席間執壺泡茶、奉茶給現場貴賓，四張茶席以春夏秋冬四季的茶來展示，小小茶藝師為現場貴賓奉茶時的禮儀，表現恬靜儒雅，也令記者會現埸茶香四溢，真正的把文化往下紮跟踏實的在生活中推動著。

另邀請書法家林宗茂大師，現場直接在絹絲白色旗袍上作畫，現場由「世界旗袍文化推展聯合會」的會員們穿上大師畫的旗袍在台上展現，並帶上「簡建興手工帽」簡老師純手工打造的英式帽一起呈現出婀娜多姿身影和專業的丅台走秀.配合大提琴與小提琴現場演奏「台灣世旗聯合會」會歌，讓記者會達到高潮。

「台灣世界旗袍文化推展聯合會」是個非常優質的協會，張莉緹創會長體認女性她時代的崛起，與旗袍融合的時代魅力，鼓勵女性提升個人軟實力之外，積極交棒第二任李美玉會長一起致力推動旗袍美學，旗袍智慧，藉由啟動儀式的轉球倒數.大會主席及與會貴賓一齊為第三屆「海峽兩岸旗袍文化節」揭開序幕。

「台灣世界旗袍文化推展聯合會」於7月28日星靚點餐廳舉行第一.二屆新任會長交接典禮，出席貴賓有國際獅子會的各長官，李彩秋女士，黃秀榕女士，游世一先生，陳崑生先生，及周遊女士，原海基會經貿處處長陳岱賢先生，廈門市旗袍文化協會韓淑芹等25人，江西省旗袍研究會藝術團長李委清女士，馬來西亞拿督陳乙德董事長，波多黎各亞太地區經貿處代表方經涵先生，亞洲美食天王陳鴻，及50多名顧問出席，會場近400人的參與。

第一任會長暨創會會長張莉緹女士致詞，在過去兩年自己學習最多，在執行活動的過程，碰到大大小小的問題都是提升自我解決問題的能力，張會長說她不說自己為了協會作了那些貢獻，她只是檢討自己在協會自己成長了哪些。

在交接典禮上，新任會長李美玉女士致詞：秉持創會會長的理念，堅持旗袍為載體，以良善為出發點，以女性為本，把「美麗 愛心 奉獻 尊嚴」為宗旨打造出一支最美麗的部隊。交接儀式中新旗姊的入會宣言及理監事宣誓既荘嚴隆重，吳星樺榮譽會長，張莉緹創會會長，李美玉會長，一副陳麗如女士，二副林品君女士等在為60多位新旗姊作加冕儀式時，感動而溫暖，晚會開始由小小閲兵引領全台唯一的大型民族服飾秀，由創會會長 張莉緹女士帶領登場，第二屆會長 李美玉女士壓軸演出，唯有在國際選美大賽環節才能看見的民族服飾秀，吸睛而奢華，讓活動揭開晚會序幕，「廈門市旗袍文化協會」韓淑芹為首以梵高藝術創作的整體造型作一場高水準演出，江西藝術團長李委清女士一行六人則以全身黑色旗袍勁裝打扮演出旗袍爵士舞，亞洲女團Asia Q以舞曲變裝六首，首度公開在「台灣世旗聯合會」曝光。節目豐富精彩，在賓主盡歡之際，由林品萱高歌三曲快節奏歌曲，令在座所有貴賓與對岸姊妹隨著一點酒意，全場一起熱舞，讓晚會氣氛達到最高潮。

「台灣世界旗袍文化推展聯合會」暨第三屆「海峽兩岸旗袍文化節」啟動儀式記者會，就在賓客贊許活動辦得精彩之際，也感謝支持贊助活動友會與廠商，中華兩岸交流協會、怡羅音樂藝術、美二佳蛋糕有限公司、廈門市旗袍文化協會、江西省旗袍文化研究會、社團法人中華民族致公文化總會、婦聯會、傳奇今生 滿天星、宏聚全球興業集團-集團主席馬 軍先生、台灣仁本生命科技股份有限公司、群寶基因科技有限公司、亞洲傳訊股份有限公司、德莉進出口（馬來西亞）貿易股份有限公司、簡建興手工帽飾。

(中時 )