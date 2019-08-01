即使宣布籌組政黨，但台北市長柯文哲仍未鬆口是否自己出馬參選。針對外界好奇他與前鴻海董事長郭台銘有沒有合作機會，先前柯文哲曾說「郭台銘還沒回答我的問題」，今天他自己揭露對於郭台銘的提問就是，郭在海外擁有龐大資產，「美國、日本、大陸會影響你的資產時，如何能夠秉公，或是把台灣人民最大福祉當做你執政的思考？會不會受到國外資產利益的影響？」

對於組黨雖侃侃而談，但柯文哲對於參選2020大位一事仍沒有鬆口。他今記者會後說，作為一個把正直誠信當作核心價值的人，他一直認為當選沒幾個月就跑總統選舉不對，他也跟大家講，這是不正常的社會現象，不過很不幸台灣就是不正常；個人選不選不重要，而是到底怎麼做台灣會更好、人民有更大福祉？他也表示，9月17日沒有去登記就是沒有（要選），不過如果要選，仍需要連署，所以最慢9月上旬要做決定。

至於郭柯合作的可能性，柯文哲說，到現在個人沒跟郭台銘見面過，因為郭初選後就離開台灣。

媒體追問，先前柯文哲曾說，郭台銘還有問題沒有回覆他，這關係到兩人合作的機會。對此，柯文哲說，總統候選人要能說服台灣人民，他們當總統會變怎樣？台灣人民則要思考有沒有更好的選擇？他個人沒有預設立場，候選人要能說服他，怎樣有整體最高利益、最大福祉？

柯文哲進一步透露，每個人都有優缺點、或是人民關心的事情，郭台銘可以當企業霸主，行政能力都有，可是他畢竟作為大企業家，有龐大資產不在台灣，如果郭要選總統要能說明，「龐大資產在海外，美國、日本、中國，會影響你的資產時，如何能夠秉公的，或是把台灣人民最大福祉當做你執政的思考，會不會受到你國外資產利益影響？」

(中時 )