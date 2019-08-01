臺北市長柯文哲宣布籌組臺灣民眾黨，媒體今問他未來政黨成立後，在兩岸問題上的方針是什麼？柯文哲表示，國家戰略不會更改，就照以前講的。

柯文哲針對兩岸議題，多次表示「兩岸一家親」、「五個互相」，也就是先展現我方善意，不要雙方惡言相向，有交流才有了解。不過，許多關於兩岸的論述，也遭部分深綠人士質疑太過親中。

即便如此，柯文哲今被問到組黨後的兩岸方針，他仍堅持，兩岸是相當嚴肅的東西，他在兩岸問題上，沒有當成兒戲開玩笑，每次都照稿唸不敢失言，「國家戰略不會更改，就照以前講的。」

至於蔣渭水後代質疑他若組黨，真的會把臺灣人民利益放在優先？柯文哲說，臺灣民眾黨是1920年代民主前輩在日本壓力下建立的，具有時代意義，臺灣民眾黨有歷史意義，也有新時代的意義，所以他認為，很多東西現在講沒用，歷史是由後人共同記憶，所以「做了再講」。

(中時 )