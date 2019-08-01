美國今天對伊朗外交部長、德黑蘭最高發言人查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）祭出制裁，在美伊緊張局勢升溫之際可能減損兩國對話機會。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在聲明中說：「查瑞夫執行伊朗最高領袖的魯莽議程，且是這個政權在全世界的主要發言人。美國正傳達清楚訊息給伊朗政權，認為它近來行為完全令人無法接受。」

法新社報導，美國政府宣布，這項制裁將凍結查瑞夫在美國或由美國實體控制的資產，還表示將限縮他的國際旅行。

查瑞夫不理會這項舉措，推文說這沒有影響到他：「美國指定我的原因居然是：我是伊朗『在全世界的主要發言人』。真相真的那麼難堪嗎？這沒有影響我或我家人，因為我在伊朗之外沒有財產或利益可圖，感謝你們把我視為對你方議程如此巨大的威脅。」

路透社報導，美國總統川普反對用減輕制裁換取限制德黑蘭製造核武渠道，去年退出伊朗核子協議，增加對伊朗經濟制裁力道，希望讓對方重回談判桌，但此舉卻讓參與協議的美國盟友感到不滿。

美伊關係近幾個月惡化，美國先是指控伊朗攻擊波斯灣油輪，伊朗後來又擊落美方無人機，促使美國準備展開報復性空襲，但川普在最後一刻縮手。

川普政府表示，將按個案處理，決定是否准予查瑞夫旅行簽證，包括前往紐約聯合國總部，保留他可能參加9月年度聯合國大會的可能性。

如查瑞夫獲得這類簽證，將允許他在會議上直接或間接與美國接觸。聯合國大會讓世界多數領導人齊聚紐約，一直是美伊過往聯繫的場所。

一名美國高級官員重申，川普對與伊朗談話保持開放，但表示當局想要與關鍵決策者商談，並不認為查瑞夫是這樣的人選。

聯邦參議院外交委員會民主黨議員墨菲（Chris Murphy）質疑川普政府的制裁行動。他推文說：「如果我們的立場是我們想與伊朗協商，那我們或許不該制裁他們的主要談判者。」

(中央社)