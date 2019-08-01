台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨，目標著重在明年立委選舉，外界認為將衝擊時代力量立委選情。對此，時代力量立委徐永明昨深夜臉書表示，柯組黨恐自曝其短，叫好不叫座，過往柯家軍出征立委補選都失敗收場，時力只要著重在人才、政策、價值，最終反應會在政黨票。

徐永明指出，依據柯文哲過去找人的經驗，兩次立委補選都失敗收場，同時近年柯市府人才更替、流失的速度，能預見人才尋覓、組織籌建將是柯組黨最大隱憂，很明顯的是，柯個人聲量、光環，一直無法轉移或擴及到其所支持人選身上，柯這隻大母雞無法帶小雞起飛。

對於柯組黨對時力的衝擊，徐永明坦言是必然的，但黨內外不用太誇張，柯組黨可能叫好不叫座，柯的限制將隨組黨浮現，時立應該用三招回應，包括人才要高下立判，立院有口碑政策，價值走自己的路。

2020立委選舉時力與台民黨之爭，徐永明認為，時立應自許成為立法院藍綠之外的關鍵席次，總統大選多組候選人的關鍵力量，不應輕易受柯組黨的影響而偏移，而是要在價值政策上證明時力存在的意義。

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(中時 )