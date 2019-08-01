大聯盟731交易大限今日截止，效力雙城的台灣小將鄧愷威也成為其中一員，雙城與巨人交易，補強後援投手戴森(Sam Dyson)，而雙城則把鄧愷威在內共3名小聯盟新秀送至巨人，將與張進德成為隊友。

戴森本季在巨人出賽49場，拿下4勝1敗、17中繼、2救援，自責分率2.47，是目前巨人的牛棚主力，過去還曾在2016年為遊騎兵寫下單季38次救援成功的紀錄。雙城目前在美聯中區位居龍頭，在交易大限前積極補強戰力、為季後賽一搏，也因此將潛力新秀鄧愷威、19歲右投手貝若亞(Prelander Berroa)、外野炮手戴維斯(Jaylin Davis)交易至巨人，3位小聯盟球員都不在雙城新秀前30名內。

效力雙城1A的旅美台將鄧愷威，旅美生涯第二年首度被交易，本季從1A出發，9場出賽有8場先發，繳出4勝、自責分率1.60的好表現，七月中還拿下中西聯盟的單週最佳投手獎，是具有潛力的20歲小將，轉隊至巨人後將與另一位台將張進德成為隊友。

(中時電子報)