文化大學新聞系主任胡幼偉說，台北市長柯文哲要組台灣民眾黨。想當黨主席，弄一些立委進立法院。如果郭不選總統，他也可能會參加總統大選。但柯其實不能組黨，組黨後政壇不再有柯P。

胡幼偉在臉書表示，台灣是個多元社會，想組黨的人不少，這也沒什麼好奇怪的。不過，在台灣政壇，柯文哲之所以還有點特殊，主要就是他堅持做政治個體戶，不參加任何政黨。不參加外，還以個人身份，左批這個黨、右罵那個黨。所以，他的政治魅力，跟他的無黨無派，只做柯P非常有關。看什麼黨都不順眼的人，最有可能成為柯粉！所以，他其實不能組黨，因為，他一組黨，他就轉變為「台灣民眾黨主席」，而不再是那個向來不甩任何政黨的柯P了！

胡幼偉說，只做柯P，他就是在仙境嘲笑世上各黨的笑伯；一組黨，那個「仙味」就沒了。原來，他最終也只是想在塵俗中追逐權力而已，跟他以前嘲笑的那些政黨或政客，並無兩樣啊！

胡幼偉表示，柯P 是個獨立存在、只能單賣的政治產品，他的光環太特殊；特殊到只能他自己發光，而不能帶著其他產品一齊發光，因為，其他人跟他的政治氣質都太不相同，沒辦法向他借光。這是他和韓的最大差異所在！

至於高雄市長韓國瑜，胡幼偉說，是三教九流的氣質，都聚集在他身上。他跟什麼人都可以哈拉兩句；但柯P只要一站出來，你就只會注意到柯P，柯不能跟任何人搭，因為柯太特殊，搭不起來。所以，他每次輔選，效果都不好，因為他幫別人站台，所有人只注意他，根本就不記得被輔選的人是誰！所以，在政壇上，他只能自己一個人混，這樣才有特色；但麻煩的是，要搞大的，光他自己一個人也不行，所以要組黨；但一組黨，跟一群人混在一起，他就不再是那個獨特的、什麼人也不甩、看起來超有個性的柯P了！

胡幼偉說，這是無解的矛盾，也是一切問題的起點！8月6日後，台灣政壇將只有「柯主席」，而不再有「柯P」了！

(中時 )