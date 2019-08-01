看準行動消費的趨勢，易遊網自2015年以行動旅行社為概念打造『手機易遊網』APP，為國內旅行社首家推出「旅遊全商品 一站式購足」的旅遊APP，並持續投入旅遊行動化的耕耘。接下來除了即將推出APP的重大改版外，易遊網搶先開發語音助理服務，今(1)日宣佈正式上線，消費者只要透過 Google助理查詢，就會導入旅遊商品的語音服務流程，讓行動服務從指尖延伸到語音！

根據易遊網銷售數據顯示，2016年易遊網行動營收佔全公司14%，而今年統計至上半年為止已超過35%，且APP轉換率已高於PC，足以見得消費者透過手機購買旅遊商品的行為越來越顯著。因此，為擴大行動服務範圍，支援消費者利用語音進行行動搜尋外，更抱以與未來行動語音趨勢接軌的企圖，易遊網領先同業投入此項開發，提供更多樣化的行動搜尋機制。

易遊網的「ez小管家」在Google助理上的應用包含可查詢機票、住宿、票券與國外跟團商品，作業系統若為Android，長按 Home鍵即可開啟Google助理；如果是iOS作業系統，需至APP Store下載Google助理APP，開啟後只要對Google助理說：「我要跟易遊網說話」，即能觸發ez小管家並開啟對話。遵照小管家的指示，回覆欲查詢的城市及航班日期，就可輕鬆搜尋到世界各地的來回、單程機票！歡迎有興趣的消費者可多加利用。

(中時電子報)