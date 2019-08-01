柯組黨 韓：要告訴人民追求的理想方向

台北市長柯文哲拋出組黨震撼彈！外界認為柯有可能和鴻海前董事長郭台銘合作，進攻2020一事。對此，高雄市長韓國瑜表示，「對柯組黨表尊重」。而他也會盡快和郭台銘聯繫。

對柯P組黨一事，韓國瑜接受媒體訪問時表示，柯組黨在民主社會是很正常的事，既然柯已經組黨，顯然柯肩膀的責任會更重。台灣現在政黨非常的多，柯的政黨叫做台灣民眾黨，柯的政治能量會比較大，柯更要告訴台灣人民，要追求的理想跟方向，那他在這裡，是尊重跟祝福。

韓國瑜更表示，他祝福柯文哲組了台灣民眾黨後，可以幫台灣民主增加更新的動力，在台灣民主的道路上，提供更大的幫助。

媒體詢問，柯文哲提到韓參選2020是「不幸的社會現象」，韓國瑜僅以「謝謝」2字回應。

至於柯郭可能合作，韓國瑜認為，各種可能性都會存在，郭台銘董事長昨天回國，韓表示正在嘗試跟他聯絡，也期待盡快拜訪，但目前還沒有聯絡上。

(中時電子報)