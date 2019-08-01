針對大陸暫停陸客赴台自由行，大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進通過微信公眾號發表一篇文章標題為「赴台自由行被叫停，背後有不得已的重大原因」，表示蔡英文政府一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓大陸的籌碼，對兩岸各種交流註定會造成破壞和侵蝕。兩岸如果出現合作上的倒退不值得大驚小怪，「而且責任完全在台當局一方。」

該文指出，大陸方面一直積極推動擴大兩岸交流。如果陸方主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的重大原因。這樣做的目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而且這樣的決定會經反復斟酌，預先充分考慮對大陸民眾會否造成負面影響。

胡錫進並在文中指出，大陸有關部門一定對暫停赴台自由行將造成的各種影響都做了極其認真的考量，如果說一些大陸遊客會因此感受到不便，那麼一定有更重要的受到威脅的公眾利益需要保護。這是兩害相權取其輕的結果。

胡錫進表示，作為大陸人他主張在這個時候以國家利益和公眾利益為重，有想以自由行方式去台灣旅遊的人會因這一決定在一段時間裡感受到不便，但對他們中的絕大部分人來說，這只是很小的遺憾，並不會對他們的生活方式和旅遊愛好造成什麼大的衝擊，調整旅遊計畫對他們不是什麼難事。

他並稱，當今世界上動盪因素明顯增多，大陸在哪個方向上都不是動盪的主動製造者，但陸方必須展現回應各種戰略挑釁的強大能力。如果為了這一國家利益而需要個人做出諸如調整旅遊計畫的這種協助，他說，「我認為我們大家責無旁貸，不應有所抱怨。」

文中指出，旅遊應當是武器嗎？擺到桌面上，不應當是。大陸也從沒有公開在某一個方向上搞過「旅遊制裁」。但是陸方出於各種原因調整出境遊政策的確不止一次發生過，「外部做各種解讀是他們的事」，大陸民間也有各種呼聲、猜測和回應，對這當中的遊戲規則大家心照不宣。

(旺報 )