PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日將於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，為政壇埋下不確定隱憂。網友不解，大家都說柯組黨會傷藍綠，但藍綠兩黨各有死忠支持者，面臨選舉更會「歸隊」，那究竟此事對誰最傷？多數網友直言「時代力量」。

網友在PTT論壇發文《認真問：柯P組黨對誰最傷？》表示：「我看了一下網友意見，有人說會拉走知識藍什麼藍，然後韓國瑜會少票，小英穩了；也有說淺綠那些受不了民進黨這幾年施政的，會因此找到出口，反而小英會輸？到底柯P組黨，藍綠是哪方比較吃虧呢？我還是算不出來……」

文章一出，多數網友認為「時代力量」將受重創，甚至可能出走三分之一到二分之一。面臨路線之爭的此刻，若立委黃國昌也走，時代力量恐面臨解散。有網友痛批：「時代力量現在就要被民進黨玩掛了啊！大家都挺蔡英文叫黃國昌閉嘴的話，那還需要時代力量嗎？」

其他人則紛紛留言：「其實親民黨受的傷不比時代輕」、「親民黨本來又是靠宋賣老臉固票的，時代（力量）很難賣，黃（國昌）要被打掛了；宋楚瑜出來，就能繼續活下去的黨」、「第一是時力，DPP一樣也是受傷慘重」、「DPP不分區絕對至少掉三席以上，時力跟其他第三勢力、親民黨可能全軍覆沒。親民黨尷尬的是，要怎跟台灣民眾黨柯文哲合作？」「親民黨應該會表態支持或合作」、「中小政黨合併改名很頻繁」。

(中時電子報)