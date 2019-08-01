「熱情鋒芒舒芙蕾」由芒果與鳳梨果肉與Q彈綿密的舒芙蕾組成絕妙搭配，好吃好看又好拍。（馮惠宜攝）

繽紛彩虹飯則選用健康的彰化冠軍馥米、紅麴、藜麥、薑黃，多層次的組合，不僅顏色鮮豔，口感層次也相當豐富。（馮惠宜攝）

「成真咖啡」進駐大魯閣新時代購物中心，這家分店恰巧就包住星巴克。（馮惠宜攝）

咖啡會冒煙！前王品集團操盤手王國雄離開王品後，2016年自創品牌「成真咖啡」從台中審計新村起家，第7家店進駐大魯閣新時代購物中心，鎖定相機美食，端出冒煙系咖啡，只見咖啡一上桌，人人拿出手機快錄起來。

為做市場區隔，成真咖啡打著社會企業旗幟，專賣花式咖啡，不但飲品特別，連餐點也都是視覺美味兼具，因而快速成為網紅名店，兩年內已開了7家分店，其中大魯閣新時代店8月1日開幕，不但又創新端出台中限定「冒煙系咖啡」，還有美到讓網美們拍個不停的舒芙蕾；更有趣的是，這家分店恰巧就包住星巴克，也說明了誠真咖啡要挑戰龍頭的企圖心。

其中台中限定，「茶染金栗~冒煙創意咖啡」是由世界級冠軍咖啡師一手設計的，以烏龍茶及栗子調和出令人驚艷的味覺享受，另一款限定款則是橙香冰咖啡，選用新鮮柳橙汁搭配嚴選美式咖啡，沁嚐一口，果香四溢，讓人對咖啡鑑賞有了全新感受！

不但如此，成真咖啡也端上夏季新品鋒芒舒芙蕾、繽紛彩虹飯等，「熱情鋒芒舒芙蕾」由芒果與鳳梨果肉與Q彈綿密的舒芙蕾組成絕妙搭配，好吃好看又好拍；而繽紛彩虹飯則選用健康的彰化冠軍馥米、紅麴、藜麥、薑黃，多層次的組合，不僅顏色鮮豔，口感層次也相當豐富。

慶祝開幕，加上接踵而至父親節與七夕情人節，成真大魯閣新時代分店也獻出滿三項餐點即可免費招待其中一項餐點(以價低者計)！大魯閣新時代則同場加映全館點數5倍送一起搶食父親節商機。

(中時 )