行政院長蘇貞昌今天在院會中拍板「擴大國內秋冬旅遊獎勵計畫」，共有四大方案，其中自由行每房補助1,000元，每人優惠一次。交通部決投入36億元，預估帶動768萬人次出遊 直接及間接觀光效益約256億元，預計補助期限為9～12月。

北京當局昨宣布自今天起暫停核發陸客來台自由行的簽注，府院將大作戰，全面擴大國內旅遊及非陸客主要市場，以彌補陸客下半年減少的缺口，降低衝擊。

行政院核定的秋冬獎勵旅遊計畫，一次補助的金額，為過去的3~4倍之多，顯示政府意識到下半年陸客來台觀光可能受北京當局陷住陸客來台，影響總統大選的企圖，因此提早未雨綢繆。補助方案如下：方案一、團體旅遊優惠：民眾參加旅行社團體小鎮旅遊於本島、離島（金馬澎）、長天數旅遊、入住星級旅館、參觀觀光工廠／休閒農場、60歲以上樂齡族或企業員工旅遊等，每人每日獎助500元或1,000元。

方案二、自由行住宿優惠：周日至周五旅客每房獎助1,000元，每人優惠1次。加碼到離島（金馬澎）不分平假日每房獎助1,000元，每人多優惠1次。

方案三、觀光遊樂業入園優惠：自由行旅客12歲以下兒童不分平假日每人免費入園1次。

方案四、公協會辦理觀光活動優惠：獎助旅行業、旅宿業、遊樂業或相關公協會辦理觀光優惠活動。經費總額上限5,000萬元，補助活動上限為八成，每案補助100萬元。

(工商 )