「小皇帝」詹姆斯到底多麼希望跟「一眉哥」安東尼戴維斯同隊打球，從這爆料就可知道！儘管安東尼戴維斯下季無法如願換穿詹皇禮讓給他的湖人23號球衣，他在美國脫口秀節目「吉米基墨秀」當中，仍然大爆詹皇讓出23號內幕。

「我們當時一起吃完飯，當時是湖人跟鵜鶘交易完成後，我們第一次坐下吃飯聊天，」安東尼戴維斯表示，「詹姆斯卻突然開口告訴我，兄弟！湖人23號球衣現在是你的了，我當時唯一能夠做出的反應，就是回答他，謝謝你，詹姆斯！」

畢竟安東尼戴維斯整個職業生涯都穿23號，當然很想在湖人續穿這個背號，可惜最後因為違反聯盟更換球衣規定，加上Nike不肯同意，一眉哥新球季只好換穿小學時代穿的3號，必須等到2020-21年球季才有可能換上23號球衣。

「沒想到之後發生很多事，導致我沒法穿23號，他們(指Nike)告訴我們，『我們不管你們是誰，這樣子做的話會害我們損失很多錢！』」安東尼戴維斯無奈表示，「但回憶起湖人與鵜鶘達成交易，第一個發簡訊恭喜我的人就是詹姆斯。」

(中時電子報)