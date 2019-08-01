8月份除是深澳漁港小卷產季外，也是一年一度的七夕情人節，新北市府推出深澳兩情相繾卷活動！網紅BiBiNeNe比比內內帶你吃遍深澳漁港，在地隱藏版的海鮮美食一網打盡，另外市府與瑞芳區漁會合作推出「青春山海線魅力深澳漁樂季」系列活動， 8月份以七夕情人節為主題，港區餐廳也趁著活動推出情人節限定套餐，趁著暑假來這走走，嘗海鮮、賞山海美景。！

香蔥鯖魚。（圖取自新北市漁業處官網）

位於新北市瑞芳區的深澳漁港，鄰近基隆嶼、彭佳嶼等天然漁場，為新北市傳統沿近海漁業重要港口，有著臺灣數量最多的海釣船及最蓬勃的漁業產業，港區有鯊魚羹、飛魚蛋卷、墨魚香腸、香煎鯖魚、小卷等在地海鮮美味！

網紅BiBiNeNe比比內內也推出影片，介紹深澳漁港幾間隱藏版海鮮小吃店，這些小吃店非常適合人數不多的背包客或小旅行遊客前往品嚐，當季的小卷、透抽，透過簡易的漁夫料理方式，沒有過度調味，呈現出海鮮食材最鮮美的甜味！

乾煎白帶魚。（圖取自新北市漁業處官網）

瑞芳區漁會與深情海岸海景餐廳合作，在8月7日推出「深情久久久」及「深情ㄧ生一世」兩種情人節限定套餐，餐點以在地漁鮮及農特產為主要食材，如深情小卷、海鮮拼盤、酸甜梅汁山藥等。緊接著七夕情人節，深情海岸餐廳也為8月8日父親節推出限定桌餐，也歡迎全家大小到一起來深澳漁港歡度父親節！

港區除了有餐廳推出情人套餐外，在情人節前港區會陸續設置情人節氛圍裝置藝術，如海天步道光雕調整為粉色系，魚骨頭裝置藝術也化身鵲橋，情人只要在指定地點拍照打卡，即可至港區深情海岸餐廳免費使用情人拍貼機，讓美好回憶永遠留存，歡迎甜蜜的小倆口來深澳漁港卷一起！

象鼻岩外型像大象鼻子在喝水，近年來成為熱門景點。（新北市觀光旅遊局提供）

深澳漁港鄰近象鼻岩及酋長岩等特殊地景，觀光資源相當豐富，不論是情人甜蜜小旅行，還是全家出遊都非常合適，歡迎大家不妨趁著七夕情人節或父親節，來趟深澳漁港小旅行，品嚐美味海鮮餐，讓好看好吃又好玩的深澳浪漫小旅行畫下完美的句點！

(中時電子報)