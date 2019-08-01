8月起基隆、北海岸與平溪雙貢等區民眾在各區公所提供「線上面對面」視訊服務，讓偏遠民眾就近諮詢。（許家寧攝）

基隆地方法院「聯合服務中心」提供民眾免費法律諮詢，對於北海岸、東北角地區民眾來說，跑一趟法院諮詢，往返奔波不但疲累且耗時又耗錢，基隆地院與基市、新北市府合作，以網路代替馬路，8月起在各區公所內提供「線上面對面」視訊服務，讓偏遠民眾也能就近諮詢。

基隆地院管轄區域除了基隆市，還包含新北市所屬瑞芳區、雙溪區、貢寮區、平溪區、金山區、萬里區等6個行政區，但是對於位於偏遠東北角地區民眾來說，每次往返鬧區上的基隆地方法院、檢察署，交通上不論搭車、找車位都有如一場惡夢。

基隆地院指出，以往民眾若有訴訟程序諮詢需求，往往必須親自跑一趟法院，交通往返的奔波及勞費，不便民眾獲得司法協助；若是民眾透過電話進行訴訟輔導，因無法確認是否為案件當事人及識別是否為法院文書，訴訟輔導人員答詢時亦有所限制保留。

基隆地院自與基隆市府及新北市位於基隆地院轄區的6個區公所連線，針對民眾有訴訟程序、非訟程序、撰寫書狀方面問題，或需查詢繫屬案件進度、開庭日期之需求，8月1日起上班時間即可就近至各區公所，現場抽號申請視訊諮詢。

未來透過視訊網路與法院的訴訟輔導人員線上面對面，直接進行諮詢及對談，諮詢時若有核對身份證件或識別文書需求時，也可透過視訊畫面當場驗證，讓答詢內容不受侷限、更為完整，另民眾也可先來電預約視訊諮詢日期，省去排隊等候時間。

(中時 )