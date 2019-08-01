台北市長柯文哲對參選2020態度始終曖昧，但就在昨天晚間7時許，突傳出他的心腹幕僚蔡壁如已向內政部申請籌組「台灣民眾黨」，且創黨大會就訂在下周二。由於消息來源是內政部，昨天第一時間，北市府不少幕僚接到媒體詢問電話，全都措手不及，不少非核心的幕僚更是驚呼「完全不知道這件事」，但也只能焦頭爛額忙著處理。

不過，雖然消息提前走漏，但柯文哲陣營也乾脆順水推舟，原本昨天公布的市長行程，僅是在市長室外走廊按慣例進行5分鐘媒體聯訪，但一早6點57分，媒體事務組隨即通知，受訪地點改到「吳三連廳」會議室，加上柯文哲在會前突然要求幕僚替他準備講台，在再顯示出，這已非例行的聯訪，而是一場慎重其事的「記者會」。

對照先前柯文哲談到2020議題時曾說，自己還在研發原子彈，結果組黨消息一出，立刻躍上四大報頭版頭，今大動作開記者會，攝影機一字排開更上看30支，加之藍綠陣營對於他這番布局，各自分析、各自解讀，可說是已經具備「引爆原子彈」的威力。

另一方面，柯文哲在組黨之前，就已經與許多政壇上沒有黨籍的人相當友好，也多有合作，今天記者會前，包括今年初曾掛上「白色力量」名號參與立委補選的陳思宇等人都表態支持，記者會上又有友柯議員鍾小平、徐立信現身，未來政黨正式開始運作，勢必能吸收到更多非藍非綠陣營者。

換言之，未來無論是柯文哲決定要自己直攻總統選戰，亦或是在總統選戰上支持郭台銘，自己改衝台灣民眾黨的立委席次，柯P在政治上可發揮的效應與威力，實在不容小覷。

拋震撼彈！ 柯P組「台灣民眾黨」 8/6創黨大會

(中時 )