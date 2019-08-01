台北市長柯文哲為了2020更上一層樓，籌組政黨卻趁機打韓，難道忘了他在去年市長選舉，還欠韓國瑜一個大人情？

韓國瑜在北農總經理期間，營運績效亮眼，讓台北市長柯文哲留下好印象，一度要延攬他擔任市府有給職市政顧問，但因民進黨反對而作罷，之後雖然柯未能力挺，讓韓國瑜被迫離開北農，但倆人始終維持良好關係，去年市長選舉，韓國瑜感念柯P知遇之恩，以參加高雄反空汙遊行為由，沒到台北為同黨參選人丁守中站台助選。

韓柯關係既友好又緊張，韓國瑜早就分析在當前台灣政治生態下，柯P為維持討論聲量，延續政治命脈，勢必參選總統，種下倆人終將一戰的命運。

柯文哲日前受訪，也直言「韓國瑜去年沒到台北助選，已經報恩」，事實上不僅報恩，甚至反而有恩於他；畢竟去年以丁守中的聲勢，若加上韓流助陣，柯文哲怎麼可能成功操作棄保，驚險保住台北市長寶座？

柯文哲宣布組黨、志在參選，宣告記者會上卻倒打韓國瑜，批評「韓參選是不幸的社會現象」，完全無視韓國瑜是經過國民黨黨內初選機制、高達44.8％支持度出線的總統提名人，柯P為了鋪路參選，恩將仇報，視民主機制為無物的作法，顯見他若加入2020戰局，才是真正不幸的社會現象。

(中時 )