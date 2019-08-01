台北市長柯文哲將組台灣民眾黨，根據內政部政黨成立流程及注意事項，主要有五大流程。成立政黨首先需召開成立大會，須有100位以上黨員。開會前於內政部政黨及全國性政治團體資訊網申請臨時帳號登錄政黨名稱等基本資料；開會15日前通知內政部派員列席。開會當日應有過半黨員出席並通過章程，再依章程規定選任負責人及選任人員。

在舉行成立大會後，30日內應報請備案，檢具相關表件上傳內政部政黨及全國性政治團體資訊管理系統，並將紙本函送內政部，其中包括申請書1份；章程1份；應出席成立大會之100人以上黨員簽名或蓋章名冊（含國名身分證正面影本）1份；負責人名冊（含國民身分證正面影本）1份；成立大會會議紀錄（含過半黨員之簽名冊）及負責人選任會議紀錄（含簽名冊）各1份；如有選任人員，其名冊（含國民身分證正面影本）1份；如同時申請標章備案，其備案申請書及電子檔。

完成前述兩程序後，接下來要在30日內備案，經內政部予以備案者，將發給圖記及證書，如有違反法律規定者，內政部將不予備案。

第四項程序為圖記啟用，將圖記啟用日期及印模1式4份報請內政部備查。最後則為法人登記，向主事務所所在地地方法院聲請辦理法人設立登記，於完成法人登記後30日內，將法人登記證書影本送內政部備查；如經內政部備案後1年內未完成法人登記，內政部將廢止其備案。

拋震撼彈！ 柯P組「台灣民眾黨」 8/6創黨大會

(中時 )