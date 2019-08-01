台北市長柯文哲確定成立台灣民眾黨，無黨籍基隆市議員、立委參選人張耿輝表達肯定，贊同柯文哲「民意、專業、價值」的創黨理念，並強調早該打破藍綠，藉由第三勢力的崛起，讓國會重新洗牌，同時也認為「郭柯結盟」是很好的事，有望為台灣徹底擺脫藍綠惡鬥。

張耿輝表示，柯P要組黨非常棒，他樂觀其成，支持柯以民意、專業、價值成為決定政策的目標，並贊同柯以清廉、勤政、愛民為原則，促進台灣整體利益與人民最大福祉。

張耿輝說，柯提到民進黨在深澳電廠的政策規畫，怎麼會突然一夕之間就電夠了、不蓋了，他也認同這不合邏輯，另外柯說基隆河谷交通計畫、汐止民生線、北宜直鐵、高鐵延伸宜蘭、基隆輕軌、台鐵優化都需要專業評估，這些也都和基隆息息相關，肯定必須以專業、科學做為決策考量。

「台灣還要被藍綠惡搞多久？」張耿輝說，根據《中時》所述，94％選民是無黨無派，台灣民眾卻被6％的藍綠既得利益者所把持，惡搞數十年，把台灣玩到少子化，只為了黨派的爭權奪利與分贓，讓人民白繳「萬萬稅」，基隆更因此淪落為「小港小城市」，早該讓第三勢力崛起，讓國會重新洗牌。

他也說，如果「郭柯結盟」，他認為很好，因為前鴻海董事長郭台銘有財經專業和國際觀，柯P沒包袱，他希望台灣未來的領導者，不會為了私利，格局跟眼光都要遠大。

至於未來是否有可能與台灣民眾黨接觸並合作？張耿輝說「不排除這個可能」，他認為只要是為台灣好、為台灣人民謀最大福祉，且不是只會空喊口號的政客，都可以談。

拋震撼彈！ 柯P組「台灣民眾黨」 8/6創黨大會

(中時 )