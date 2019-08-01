今天是原住民日，總統蔡英文出席「原住民族正名25週年紀念回顧論壇 」致詞，她說三年前成立原轉會，和各族族人討論重要議題，逐漸釐清原住民歷史觀點的真相，也一步步做到過去政府沒做到的事情。

蔡英文指出，年輕朋友可能有點難想像，25年前從憲法到所有政府機關都以山胞這個帶有歧視性字眼來稱呼族人，因為原運前輩們提出原住民三字，強調原住民是原本主人的地位，經過長期抗爭跟社會辯論，才在1994年8月1號修憲，讓原住民的稱呼受到全面承認。

蔡英文提及，這是原住民權利發展第一個關鍵時刻，她也在今天要向原住民表達最誠摯的敬意。正名之後，2005年，原住民族基本法立法，是原住民族權利發展第二個關鍵時刻，可惜後續的法規落實一度出現停滯。

三年前她擔任總統之後，選在原住民族日代表政府向族人道歉，宣示要繼續推進原運訴求。她的期許是希望2016年的道歉是成為原住民權利發展第三個時間點。她說在三年前成立原轉會，和各族族人討論重要議題，逐漸釐清原住民歷史觀點的真相，也一步步做到過去政府沒做到的事情。

蔡提及，前陣子原住民族教育法大幅的修正，搭配12年國教新課綱正式上路，希望原住民歷史跟文化觀點可以成為台灣社會共同的記憶。

蔡英文說在原住民族日的這一天，除了回顧歷史，更要展望未來，她要邀請各族朋友們繼續共同努力，讓原住民族的觀點，可以傳遞到台灣各個不同角落，也讓台灣擁有的民主生活，可以因為對原住民族的重視，更踏實的扎根在這塊土地上。

(中時電子報)