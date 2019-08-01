紅襪先發波塞洛投完1局上回到休息室，對自己表現不滿意，氣得出拳砸壞兩個電視螢幕。（嵌入自FOX體育台臉書）

2016年拿下22勝的紅襪強投波塞洛（Rick Porcello），今年一直投得掙扎，今於主場先發對陣光芒，他在1局上又無法避免失分，換局走回休息室時生自己的氣，雙拳齊出砸壞兩個電視螢幕，除要賠錢也難逃球團罰款。

球員因為對自己表現不滿，摔水桶、砸手套、折球棒的舉動時有所聞，國內最有名的案例莫過於「恰恰」彭政閔，在2005年因為生自己的氣，用右手怒槌變電箱導致骨折，不但該季提前報銷，還被球團降薪10萬，他後來也很懊惱。

波塞洛（右）在2局上被基爾麥爾敲出陽春炮，單局丟掉4分。（美聯社）

波塞洛這次砸電視發洩，好在手沒有受傷，卻無助於從今天的比賽脫困，2局上又被敲出兩支全壘打，再丟4分。儘管隨後回穩撐到6上2出局，又遭光芒9棒亞當斯（Willy Adames）的陽春炮狙擊，下台一鞠躬。波塞洛此役先發5.2局失6分，終場紅襪5比8輸球，他也吞下本季第8敗。

波塞洛在7月4戰全勝，8月首次登板就吞下慘敗，其實他7月雖然勝率百分百，自責分率卻是離譜的7.54。原本上役對洋基繳出6局失3分的優質先發，似有回穩跡象，近期他又嘗試微調投球姿勢，顯然實戰成效不如期待，特別沮喪才砸電視機洩憤。

(中時電子報)