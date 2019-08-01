油脂攝取太多容易導致高膽固醇、高血脂、動脈硬化等慢性疾病，甚至可能引起急性心肌梗塞死亡，根據調查，在早逝人口中，竟然有將近半數死因都和油脂攝取過量有關。心血管專家表示，國人家常菜中，很多道含油量爆表，吃多了恐高膽固醇、高血脂、癌症都上門。

根據微信《脈脈養生》報導，下列八道菜因油脂含量高，心血管病專家外食時絕對不碰。

1. 燒茄子

因為茄子非常容易吸油，雖然是蔬菜，吃多了仍不利健康。

2. 地三鮮

是一道由炒馬鈴薯、茄子和甜椒組成的東北家常菜，油炸過程中會吸收大量油脂，油炸後的含油量甚至比一碗紅燒肉還多，吃多會對身體造成負擔。

3. 乾煸四季豆

經過油炸的乾煸四季豆，不但熱量超標，還可能因為油炸時外焦內生，導致食物中毒的風險。

4. 炸蓮藕

蓮藕雖然養生，但含有不少澱粉，富含澱粉的食物經過高溫油炸易產生致癌物丙烯酰胺。

5. 水煮肉片、水煮魚

傳統川菜水煮肉片、水煮魚，雖然名為「水煮」，但實際上，上層是油、下層是水，上層豐富的油脂容易被肉片吸附，一起吃下肚。

6. 干鍋菜

烹煮干鍋菜時，大部分食材都需要「過油」，導致干鍋菜內所含的油脂量暴增，加上干鍋菜需要持續加熱，最後油脂都會吸附在菜上。

7. 毛血旺

是以毛肚、百葉、鴨血為主料的川菜，由於非常「重油」，大部分食材都是用油烹煮，吃每一口都等於是在喝油。

8. 鍋包肉

以醃製豬肉為主料的料理，裹上炸漿後油炸，再配糖醋勾芡，由於烹調過程中食材需要進油鍋好幾次，含油量可想而知，為了健康最好少吃。

(中時電子報)