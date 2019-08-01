高雄市長韓國瑜正式出征2020後面臨團結整合問題，至今與鴻海前董事長郭台銘聯繫觸礁。永齡基金會執行長劉宥彤今天受訪反問媒體，「團結是團在心結下嗎？」，坦言大家應該看得出來韓郭有心結，初選過程有蠻多非政策的爭辯，需要時間、契機與價值觀的溝通，「心結不一定無法化解」。

劉宥彤說，目前韓國瑜和郭台銘還沒有聯繫，也沒得到這方面的消息，有的話再和大家報告。媒體詢問，郭和韓見面，會直接略過幕僚直接聯繫？劉說，他們好像沒有直接聯繫管道，還是由幕僚聯絡。

不過，韓國瑜陣營聯繫郭台銘陣營似乎觸礁，劉宥彤反問媒體，「團結是團在心結下嗎？」很多事情之前都說過，初選過程有蠻多並非政策、政論上的爭辯，郭董可能還需要對這些事情有更多理解，至少目前還沒聽到他講這部分。

媒體追問，因此韓國瑜與郭台銘目前有心結？劉宥彤不諱言地說，大家應該看得出來吧！至於與柯也有心結？劉說，應該也有吧！

劉宥彤補充，這些都是過去這段時間發展，心結不一定無法化解，可能需要時間、契機、價值觀的溝通，都要先具備才有可能談下一步，大家也不必過度解讀心結，經過激烈初選，多多少少都會有。

(中時 )