嘉義市政府1日舉辦108學年度國民中小學卸、新任校長交接典禮，市長黃敏惠頒發聘書給新任校長陳仁輝、吳長頴及續任校長陳明君、林秀香，黃敏惠說「教育決定人才，人才決定台灣的未來」，鼓勵校長勇於創新教務，培育優秀下一代。

新任嘉義國中陳仁輝原任職嘉義市課程督學暨學生諮商輔導中心主任，曾任蘭潭國中校長，從事教職30年；新任北園國小校長吳長頴歷任志航國小總務、教務主任，行政資歷豐富；民生國中校長陳明君、崇文國小校長林秀香掌管校務4年的表現獲肯定，獲聘連任。

黃敏惠說，嘉義市的「教育與文化」競爭力經今年遠見縣市競爭力評比，是6都之外全台第一名，校長與第一線老師功不可沒，而嘉義市教育發展綱領有4大願景「人文第一、科技相佐、精緻創新、國際視野」，定位明確，教育決定人才，人才決定台灣的未來，校長是學校的領航者，期許校長們為孩子打造一個「正派與善良」的學習環境

，培育好人才。

(中時 )